Meteo Weekend, sabato ampi spazi di sereno per tutta la giornata - Tuttoggi

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sull’arco Alpino; al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con ancora piogge su Piemonte, Liguria, Trentino e Lombardia. In serata tempo instabile con precipitazioni sparse e cieli coperti; neve sulle Alpi in calo fin verso i 1900-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati; nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità sui rilievi, ma senza fenomeni associati; sereno altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi specie su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio maggiori addensamenti sui rilievi; attese isolate precipitazioni sulla Basilicata. In serata tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta la penisola.

