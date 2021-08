Meteo week end Ferragosto: che tempo farà in Umbria e in Italia - Tuttoggi

Le previsioni meteo nel week end di Ferragosto 2021 in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano.it

Meteo week end Ferragosto in Umbria

Sabato. Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con locali addensamenti. Tempo stabile in serata su tutti i settori della regione.

Domenica. Nel giorno di Ferragosto tempo in prevalenza stabile nella giornata con sole prevalente nelle ore diurne, possibili isolati fenomeni temporaleschi al pomeriggio lungo i rilievi. Asciutto in serata i cieli sereni su tutti i settori.

Le previsioni meteo nel resto d’Italia

AL NORD

Giornata tendenzialmente instabile al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno su tutte le regioni; locali piogge al pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionale, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le zone.

AL CENTRO

Tutto sole sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio; da segnalare solo un aumento della nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, che tuttavia non darà adito a fenomeni precipitativi. Cieli del tutto sereni anche nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata pienamente estiva al meridione: al mattino cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori. Al pomeriggio qualche addensamento su settori interni di Sardegna Sicilia, Basilicata e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto privi di nuvolosità.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento al nord, stabili o in diminuzione altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos