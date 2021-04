Meteo week end, bel tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni meteo in Umbria e in Italia per le giornate di sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Sabato. Giornata con tempo stabile su tutto il territorio con cieli prevalentemente sereni sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio su tutti i settori; ampie schiarite anche nelle ore serali.

Domenica. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, nubi sparse al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare sempre però con tempo asciutto.

Italia

AL NORD

Giornata in prevalenza stabile quella di domani, con ampi spazi di sereno e qualche addensamento tra mattina e pomeriggio su Piemonte, Lombardia e Veneto. Non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne, con tempo asciutto e qualche velatura in transito.

AL CENTRO

Tanto sole sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio. Grazie all’espansione del promontorio di alta pressione anche nel corso della sera e nella notte i cieli risulteranno sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residuo maltempo sui settori meridionali: al mattino molte nubi tra Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata e Puglia dove saranno possibili precipitazioni sparse; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sui medesimi settori, non sono attese variazioni sulle restanti zone. Marcato miglioramento in serata con ampi spazi di sereno e innocue velature in transito.

Temperature minime in generale calo, massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

