Meteo, le previsioni del tempo per il 15 settembre - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per la giornata di domani in Umbria e in Italia

Umbria

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e pomeridiane su tutti i settori; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni, maggiori addensamenti al Nord con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse al Nord, più asciutto su Pianura Padana e al Nord-Est. In serata residue piogge su arco alpino e Liguria, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi in transito con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con tempo asciutto e nuvolosità irregolare, maggiori addebsamenti sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi sulla Sardegna, poco nuvoloso sulle altre regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli irregolarmente nuvolosi, maggiori aperture su Calabria e Sicilia. In serata non avremo variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in generale aumento. Massime in diminuzione al Centro-Nord, in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.



www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos