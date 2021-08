Meteo in Umbria, le previsioni - Tuttoggi

Si attendono temporali sparsi che andranno ad esaurirsi nel corso della serata

Tempo asciutto al mattino con sole prevalente su tutti i settori in Umbria; al pomeriggio si attendono temporali sparsi che andranno ad esaurirsi nel corso della serata.

Più in generale al centro tempo stabile al mattino, con cieli sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio attesi temporali tra Lazio e Abruzzo fin sulle coste, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Al Nord, tempo in graduale peggioramento al settentrione: al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni, con cieli pienamente sereni. Al pomeriggio isolate piogge sui settori alpini di Lombardia, Trentino e Triveneto, asciutto sul resto del Nord con cieli per lo più sereni. In serata peggiora sulle regioni del nord-est, con possibili nubifragi; altrove ancora tempo stabile.

Pieno maltempo al meridione: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, con isolate piogge sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio instabilità diffusa sui settori peninsulari e sulla Sicilia; possibili precipitazioni sui rilievi della Sardegna. In serata tempo in graduale miglioramento con ancora piogge tra Puglia e Basilicata; sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in aumento al nord ed in lieve calo al centro-sud.

Servizio www.centrometeoitaliano.it