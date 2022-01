Meteo Epifania, in Umbria piogge in serata e neve fino a mille metri

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per il 6 gennaio 2021. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud

Umbria

Tempo asciutto al mattino in Umbria con nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, piogge al pomeriggio con neve fino a 1000 metri. In serata il tempo si manterrà stabile con locali nevicate in Appennino fin verso i 900 metri.

Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori, con precipitazioni sparse sull’Emilia Romagna, dove saranno possibili deboli nevicate a quote collinari. Al pomeriggio attese aperture a partire dai settori settentrionali, qualche pioviggine sulla Romagna. In serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino isolate precipitazioni tra Toscana e Umbria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni in estensione su Marche e Abruzzo. In serata maltempo diffuso anche sul Lazio con neve dai 800-900 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con isolate piogge su Campania e Sardegna occidentale, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle Isole Maggiori con cieli sempre più coperti, non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. Neve fin verso i 1000 metri in Molise.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

Maltempo in vista?

Una vasta circolazione depressionaria, posizionata sulla Scandinavia, sta pilotando un fronte freddo che nel corso delle prossime ore interesserà il nostro paese portando un peggioramento meteo con piogge e temporali, ma anche neve a quote basse.

Nel giorno dell’Epifania ancora instabile al Sud e localmente sulle regioni centrali adriatiche con deboli nevicate sui settori orientali dell’Appennino fino a quote medio-basse; nuovo impulso perturbato in arrivo tra venerdì e sabato specialmente al Sud Italia.

Per seguire tutti gli aggiornamenti meteo vi invitiamo a seguire il nostro sito www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos