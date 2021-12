Meteo Capodanno, in Umbria week end di bel tempo - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per il giorno di Capodanno e per il 2 gennaio 2022 a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Sabato. Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione nel corso delle ore diurne, locali addensamenti sui settori nord occidentali della regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

Domenica. Tempo asciutto nel corso dell’intera giornata con molte nubi localmente anche compatte in mattinata e poi nel pomeriggio; nessuna variazione attese nelle ore serali, il tempo si manterrà asciutto con assenza di fenomeni.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta sulla Liguria e nebbia sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nebbie e nubi basse lungo il Po e sulla Liguria; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno; visibilità ancora ridotta sulle coste e nebbia in Val Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, nubi basse lungo le coste Tirreniche. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Coste e Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la fascia costiera e in Toscana e cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti più compatti lungo le coste Tirreniche e in Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e prevalenza di cieli sereni con nuvolosità sulle coste. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti su Campania, Sicilia e Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in aumento da nord a sud; massime stabili o in lieve calo.

