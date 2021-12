Meteo 30 dicembre, bel tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, 30 dicembre 2021

Umbria

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, sole prevalente al pomeriggio su tutta la regione. In serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi, con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori.

AL CENTRO

Velature in transito al mattino, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste di Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia settentrionale e Sardegna. Al pomeriggio prevale la stabilità con ancora cieli sereni; attesa nuvolosità anche sui settori costieri del Molise. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con nubi basse in estensione sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione; massime in rialzo al nord e sulla Sicilia, stazionarie o in calo altrove.

