Meteo 28 settembre, nuvolosità irregolare sull'Umbria - Tuttoggi

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sulle Alpi occidentale e neve oltre 2400 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo sui settori adriatici ed ampie schiarite tra Liguria e Piemonte meridionale, invariato altrove. In serata insistono i fenomeni sulle pianure del Triveneto e sulle Alpi occidentali con quota neve in discesa fino a 2100 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con maggiori addensamenti sul versante tirrenico, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e maggiori aperture sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Sardegna e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno su Sicilia e settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sardegna, asciutto altrove. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo su regioni centrali e Sardegna, in lieve calo al Nord, al Sud e sulla Sicilia. Massime stabili o in generale diminuzione in tutta Italia.

