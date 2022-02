Meteo 25 febbraio, dal pomeriggio piogge e attesa neve a bassa quota di notte

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per domani, venerdì 25 febbraio, dalla notte torna la neve a quote collinari

Umbria

Tempo in prevalenza stabile nella mattinata con nubi compatte al mattino, mentre al pomeriggio locali piogge interesseranno la regione a partire dai settori occidentali. Peggioramento atteso tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni diffusi, neve fin verso i 400 – 600 metri.

Italia

AL NORD

Al mattino deboli fenomeni in Liguria e sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove con nebbie in Pianura Padana. Al pomeriggio fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve oltre i 900-1000 metri, invariato altrove. In serata piogge e temporali tra Emilia Roma e Triveneto con neve oltre i 600 metri, più asciutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo deboli piogge in alta Toscana. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo tra Toscana, Umbria e Marche, invariato altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in arrivo su tutte le regioni centrali, con neve fino a quote collinari.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, peggiora nella notte in Molise con piogge sparse e neve sui rilievi.

Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole; massime in diminuzione al Centro, stabili o in lieve aumento al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos