Meteo 15 dicembre, le previsioni del tempo in Umbria - Tuttoggi

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con deboli piogge sulla Liguria orientale. Al pomeriggio attese precipitazioni su Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, su quest’ultima anche a carattere temporalesco. In serata peggiora su tutti i settori, con piogge anche abbondanti. Neve fino a 200-300 metri sul Piemonte e sopra gli 800-1200 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio peggiora sui settori Tirrenici con fenomeni a carattere temporalesco, piogge sparse altrove. In serata piogge e temporali sparsi; fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; piogge sparse solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con temporali diffusi sulla Sardegna. In serata attesa qualche pioggia tra Campania e Isole Maggiori; nessun cambiamento anche in nottata.

Temperature minime stabili o in aumento su tutta la penisola; massime in generale rialzo, salvo un calo dei valori termici sulla Sardegna.

