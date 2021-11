Metadone in frigo e droga nella stampante del computer fiutata cani

Irruzione di polizia e municipale, insieme alle unità cinofile della guardia di finanza, nell'abitazione di un uomo in zona via Settevalli | Pusher arrestato dai carabinieri

La droga, nascosta nella stampante del computer, è stata fiutata cani delle unità cinofile della guardia di finanza. Il cittadino ucraino 35enne oltre all’eroina aveva anche flaconi di metadone pronto per essere spacciato a Perugia.

L’operazione antidroga ha visto impegnati agenti della polizia di Stato e della polizia locale, insieme appunto alle unità cinofile della guardia di finanza.

Dopo aver posizionato le pattuglie lungo il perimetro dell’abitazione, al fine di evitare la fuga dell’uomo o il lancio di eventuale sostanza da una delle finestre, gli agenti sono entrati nell’abitazione, in zona via Settevalli.

Grazie alla verifica delle corrispondenze telefoniche del 53enne è stato possibile confermare che tutta la droga ritrovata sarebbe stata da li a poco immessa nel mercato dello spaccio.

L’uomo, terminati tutti i controlli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; per quanto riguarda invece la detenzione delle fiale di metadone, il cittadino ucraino è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e contestualmente è stata resa operativa la sua espulsione dal Territorio Nazionale in quanto trovato non in regola con le leggi sull’immigrazione.

Piano interforze antidroga

Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un fenomeno diffuso nei confronti del quale la polizia di Stato di Perugia ha attivato un piano di repressione e prevenzione, operando anche in azioni congiunte interforze, secondo progettualità che, per il prossimo futuro, intendono incrementare i servizi di controllo straordinari, come quello eseguito nella giornata di ieri dalla Squadra Volante della Questura di Perugia, dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dalle Unità Cinofile della Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Perugia.

Un piano che prevede presenza capillare nelle zone nevralgiche dello spaccio, maggior numero di posti di controllo, sottoposizione ad identificazione ed accertamenti dei soggetti che si ritiene facciano parte della fitta rete dello spaccio di stupefacenti.

Pusher arrestato in via Settevalli

E sempre in zona via Settevalli, nel parcheggio di un supermercato, i carabinieri del Nor hanno arrestato un 28enne albanese, mentre vendeva droga a un cliente.

Addosso e nell’auto il giovane aveva altri cinque involucri di cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 5 grammi e 780 euro in contanti.

Il narcotico e i reperti sono stati tutti sottoposti a sequestro, in attesa di essere depositati presso l’ufficio corpi di reato, mentre il denaro sarà versato su libretto di deposito giudiziario.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia in attesa del rito direttissimo, celebrato nella giovedì mattina, ad esito del quale a seguito della convalida dell’arresto. Per il giovane è scattato l’obbligo di dimora nel Comune di Perugia e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.