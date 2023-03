Mercato in Largo Nassiriya ma ambulanti...non lo sapevano | Mattinata "persa" e polemiche

Qui infatti era in corso una gara del Campionato Italiano Enduro under 23 & Senior, circostanza che, a quanto pare, sarebbe stata comunicata dal Comune ai diretti interessati tramite una pec, che a molti di loro è però sfuggita (o neanche arrivata). Nella mail si preannunciava infatti il trasferimento del mercato in Largo Caduti di Nassiriya proprio a partire da dal 23 marzo fino addirittura al 19 aprile, poiché dal 1° al 16 di questo mese in Piazza Federico II di Svevia arriverà anche il Luna Park di Pasqua.

Fatto sta che ieri mattina gli ambulanti hanno trovato transennata la solita area destinata al mercato settimanale, rimanendo improvvisamente senza i propri spazi di lavoro. Il tardivo trasferimento in Largo Caduti di Nassiriya, di cui non erano a conoscenza nemmeno i cittadini, ha portato di fatto ad una conseguente e significativa contrazione dei consumi.

“Non abbiamo nulla contro il Luna Park, tutti dobbiamo lavorare – sottolinea il presidente dei venditori ambulanti aderenti a Fiva Confcommercio – Quello che non possiamo proprio accettare sono le modalità con cui la vicenda si è svolta, senza alcun coinvolgimento della categoria da parte dell’amministrazione. I commercianti hanno trovato sbarrata la solita area destinata al mercato settimanale ma, cosa ancora più grave, non ci risulta che lo spostamento sia stato adeguatamente pubblicizzato. Non capiamo perché il Comune non si sia posto il problema delle conseguenze che questo avrebbe avuto sulle circa 50 imprese interessate e come disservizio alla città. Azioni di questo tipo vanno concordate e pianificate”.

Gualdo Tadino, al momento, non avrebbe un’area adeguata per ospitare un Luna Park e la chiusura al mercato della Piazza, sufficientemente ampia per ospitarlo, a quanto pare è risultata la miglior soluzione “ma di questo – aggiunge Fortini – sarebbe bastato parlarne con noi. Fiva Confcommercio ha sempre sperimentato con successo la strada della concertazione in tanti Comuni e sempre con soddisfazione reciproca. Auspichiamo che il disagio venutosi a creare in questo caso serva da esempio e monito per il futuro e che si apra un percorso di collaborazione, nell’interesse delle imprese e della città, anche con l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino”.