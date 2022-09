“Mercato Coperto, serve iniziativa ambiziosa del Comune”

Il segretario del Pd Cristofani indica la strada per evitare il flop: risorse pubbliche per il completamento e coinvolgimento dei privati per la gestione

Per evitare il flop del Mercato Coperto se “un’iniziativa ambiziosa” del Comune. A chiederlo è il segretario cittadino del Pd, Sauro Cristofani. Che osserva: “Il fallimento della procedura di affidamento dell’opera di revisione e gestione degli spazi ha riacceso, in questi giorni, un dibattito incoraggiante, stimolante, non scontato e spero dirimente sul da farsi”.

Dibattito che “ha il merito – secondo Cristofani – di aver posto un tema centrale: la strada fin qui intrapresa dal Comune è fallimentare. Senza un confronto con gli operatori di mercato, ma soprattutto senza che il pubblico ci metta risorse e un’iniziativa ambiziosa, non c’è prospettiva”. Il riferimento è, evidentemente, alle riflessioni, “stimolanti rispetto a molti aspetti”, di imprenditori e esponenti del mondo universitario, che hanno riguardato, ad esempio, la realizzazione di una città del cioccolato e la creazione di un laboratorio-clinica con l’Università per l’elaborazione di un percorso innovativo.