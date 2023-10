Mercatino Terni, denunciati 2 fratelli perugini per utilizzo lavoratori in nero - Tuttoggi.info

Mercatino Terni, fratelli perugini denunciati per lavoro in nero. Uno dei dipendenti non aveva neanche permesso di soggiorno

Nel corso del mercatino settimanale di Terni, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni, in stretta collaborazione con personale del Comando Provinciale Carabinieri, ha eseguito una mirata attività ispettiva finalizzata al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi.

Denunciati 2 fratelli perugini

A conclusione delle verifiche sono stati deferiti in stato di libertà due fratelli perugini, venditori ambulanti di capi d’abbigliamento, per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di lavoratori extracomunitari “in nero”, uno dei quali risultato senza titolo di soggiorno che ne permettesse l’assunzione. Oltre al deferimento alla competente Procura, in virtù delle gravi violazioni riscontrate, è scattato per loro il provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale” e sono state elevate sanzioni amministrative ed ammende per complessivi € 18.000 circa.