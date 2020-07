Mense e trasporti, al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021

La scuola dovrebbe ripartire e, in vista di quella scadenza, a Magione sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020/2021. Le iscrizioni devono essere presentate solo per i bambini iscritti al primo anno di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Pertanto chi è iscritto ad anni successivi al primo non deve ripresentare richiesta di iscrizione, salvo disdetta che deve essere comunque comunicata al Comune di Magione, mediante apposito modulo. L’ultima data utile per presentarle sarà quella del 31 luglio 2020.

Mense, le diete speciali

Nel caso di richiesta di diete speciali, per il servizio di mensa scolastica, occorre compilare un apposito modulo, predisposto dal Comune di Magione, corredato da: certificato medico, in caso di allergie, intolleranze e/o altre patologie; dichiarazione del sottoscrittore, nel caso di motivazione etico-religiosa. Ogni richiesta sarà valida per l’anno scolastico in corso, salvo variazioni che si possono verificare e che devono essere comunque comunicate al Comune di Magione, mediante richiesta e sempre corredate da certificato medico. Non occorre presentare annualmente richieste di diete speciali solo nel caso di alunni con “celiachia” e affetti da “favismo”.

Le agevolazioni

Tutti i genitori, in possesso dei requisiti previsti, possono richiedere riduzioni tariffarie per i servizi di mensa scolastica e trasporto, per :

appartenza alle fasce ISEE così come previsto dal “Regolamento comunale per l’accesso alle Prestazioni sociali agevolate” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 06/12/2018 (Valore ISEE massimo € 8.000,00);

II° o III° figlio che usufruisce dello stesso servizio, così come previsto dal “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2018, e dal “Regolamento del servizio di ristorazione scolastica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 13/04/2015.

Gli aventi diritto devono presentare annualmente apposita richiesta entro la scadenza del 30 settembre 2020,pena l’esclusione. Ogni richiesta di agevolazione vale solo per l’anno scolastico in corso.

Mense, le agevolazioni

Così come previsto dal “Regolamento del servizio di ristorazione scolastica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 13/04/2015, se l’alunno fruisce o intende fruire del servizio mensa può beneficiare delle agevolazioni tariffarie in base alla fascia di ISEE di appartenenza.

A tale scopo il genitore deve presentare richiesta su apposito modulo entro il 30 settembre 2020. Le richieste in tal senso sono valide solo per l’anno in corso.

Trasporto

Così come previsto dal Regolamento sul servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2018, se l’alunno fruisce o intende fruire del servizio di trasporto, lo stesso è esonerato dal pagamento della relativa tariffa in base all’art. 28 della L. 118/71. A tale scopo il genitore deve presentare richiesta su apposito modulo entro il 30 settembre 2020, corredata dalla relativa certificazione.

VALIDITA’: le richiesta di agevolazione sono valide solo per l’anno scolastico in corso.

La modulistica

Tutta la modulistica sopra elencata è scaricabile all’indirizzo www.comune.magione.pg.it alla sezione “Modulistica” e disponibile presso gli Uffici dell’Area Socio Educativa del Comune di Magione siti in Viale Dante Alighieri n. 2.. La stessa, una volta compilata e corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere PRIORITARIAMENTE inviata o via pec comune.magione@postacert.umbria.it o via mail all’indirizzo di posta elettronica lorella.baiocco@comune.magione.pg.it .

In caso di impossibilità potrà essere consegnata agli Uffici dell’Area Socio educativa del Comune di Magione – Viale Dante Alighieri n. 2 o all’Ufficio Protocollo del Comune di Magione – Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine, nei giorni e orari vigenti al momento della presentazione della domanda.