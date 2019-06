Meeting nuoto città di Terni, grande successo per l’evento sportivo

Grande successo di presenze alle Piscine dello Stadio per il Meeting Nazionale Nuoto Città di Terni che ha visto trionfare, nella categoria cadetti, il Circolo Canottieri Aniene seguito dall’Accademia Pds Terni e terza piazza per la Libertas Rari Nates di Perugia. Per quanto riguarda gli Esordienti B la società che ha ottenuto il primo posto è stata Club Nuoto Rieti, seguita dalla F&D H2O arrivata seconda e terzo posto per Roma Nuoto Master. Due le migliori prestazioni quella di Sofia Martini nei 50 metri rana della società Accademia Pds Terni e quella di Alessandro Fortini nei 100 metri rana della Libertas Rari Nantes di Perugia.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito – spiega il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Flamini – alla buona riuscita della manifestazione. Negli ultimi cinque anni il meeting è molto cresciuto non solo per la quantità di atleti partecipanti, ma anche per l’offerta complessiva che mette insieme il nuoto, la cultura dello sport, la salute, la solidarietà, il territorio e il turismo. Qauest’anno sono arrivati 1050 atleti, provenienti da tutta Italia, appartenenti a 70 società. In tutto in città sono state registrate 3500 persone tra atleti ed accompagnatori. Sono stato molto felice di aver visto il brand, ideato e voluto da Camera di Commercio di Terni, ‘Terre di San Valentino’, un grande contenitore nato per rilanciare l’immagine in chiave turistica di Terni e del suo comprensorio”.

Durante le tre giornate di meeting sono stati consegnati anche tre premi in ricordo di Bernardo Sala e Andrea Nicolao, entrambi atleti umbri scomparsi recentemente, e Mauro Tognarini, ex allenatore dei portieri di numerose società dilettantistiche tra cui Terni Est, Campitello e Bosico. I due nuotatori che hanno lasciato nei ricordi di tutti di essere stati atleti validi, determinati e leali. Insieme avevano partecipato alla staffette 4 X 50 stile libero nel 2009 ai campionati europei classificandosi primi nella categoria M120-M160. Il riconoscimento, in onore di Andrea Nicolao, è stato consegnato a Serena Bianchi della Amatori Nuoto Libertas Perugia, che ha ottenuto 940 punti come migliore prestazione umbra nella gara 50 stile libero femmine. Il premio in onore di Bernardo Sala Bernardo alla miglior prestazione umbra nella gara 50 stile libero maschi a Alessio Bianchi della Amatori Nuoto Libertas Perugia che ha ottenuto 920 punti.

“L’iniziativa del Meeting di Nuoto Master – spiega Mario Provvidenza, presidente nazionale Fin (Federazione italiana nuoto) – è ancora più coraggiosa ed impegnativa, rende la Fin regionale che mi onoro di rappresentare, fortemente orgogliosa e felice per vari motivi. Assistere alla V edizione del Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni significa che ci sono stati cinque anni di attività natatoria prestigiosa al servizio di Terni della sua gioventù e non solo, con una gloriosa piscina”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’organizzazione, Giorgio Filippi, che oltre a sottolineare l’importanza del Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni ha puntualizzato: “Le presenze che sono state registrate – spiega – in questi tre giorni della manifestazione sportiva hanno incentivato positivamente l’economia e il turismo ternano. Un ringraziamento va a tutti colro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento ed in particolare anche ai volontari. Già guardiamo al futuro e al prossimo meeting”.

Un ottimo ricordo di Terni e del suo territorio è stato espresso da uno degli allenatori della società Larus Nuoto: “Ricorderemo positivamente – dice Fabrizio – l’ottima accoglienza sia nelle strutture ricettive che in città. Siamo rimasti colpiti dalla bellezze delle Cascate delle Marmore e dai paesaggi del territorio”.

Prerogativa del meeting nazionale di nuoto è l’aspetto solidale e umanitario, infatti, come nelle precedenti edizioni, una parte dei proventi verranno devoluti all’associazione Aull (Associazione umbra per lo studio e la terapia delle leucemie e dei linfomi).

L’evento è stato organizzato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e della Camera di Commercio di Terni, con il patrocinio del Coni, Fin, Msp, Fisdir, Regione dell’Umbria, Comune di Terni, Miur Studenti sport, Terre di San Valentino.

