Medicina d’Emergenza-Urgenza, in arrivo il concorso unico regionale per l’assunzione di 20 dirigenti medici - Tuttoggi.info

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Medicina d’Emergenza-Urgenza, in arrivo il concorso unico regionale per l’assunzione di 20 dirigenti medici

Redazione

Medicina d’Emergenza-Urgenza, in arrivo il concorso unico regionale per l’assunzione di 20 dirigenti medici

Mer, 15/07/2026 - 13:07

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L’Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di azienda capofila, con delibera del direttore generale n. 0000838 del 13 luglio 2026, ha indetto il pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 20 posti di Dirigente medico nella disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche), destinati al fabbisogno complessivo delle aziende del servizio sanitario regionale dell’Umbria.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riorganizzazione e potenziamento del sistema di reclutamento del personale sanitario avviato dalla Regione Umbria. Gli indirizzi regionali prevedono infatti, per i profili professionali di interesse comune, l’attivazione di procedure concorsuali unificate con l’individuazione di una azienda sanitaria capofila, al fine di rendere più efficiente e tempestiva la copertura dei fabbisogni delle aziende del servizio sanitario regionale.

I 20 posti messi a concorso sono così ripartiti tra le aziende: n. 11 posti destinati all’ Azienda Ospedaliera di Perugia; n. 2 posti all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni; n. 1 posto Azienda USL Umbria 1 e n. 6 posti all’Azienda USL Umbria 2.

Il concorso rappresenta una delle azioni concrete attraverso cui la Regione Umbria sta rafforzando il proprio sistema sanitario, con particolare attenzione ai servizi di emergenza-urgenza, strategici per garantire risposte tempestive ed efficaci ai cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano regionale di programmazione del personale sanitario recentemente approvato dalla Giunta regionale, che ha autorizzato i piani triennali del fabbisogno delle quattro aziende sanitarie umbre. Il provvedimento prevede 1.250 nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2026-2028, tra personale medico, infermieristico, operatori socio-sanitari e personale del comparto.

A queste si aggiungono 376 procedure di stabilizzazione, da completare entro il 31 dicembre 2026 secondo quanto previsto dalla più recente normativa nazionale, contribuendo ulteriormente al consolidamento degli organici del Servizio sanitario regionale.

Con il concorso unico regionale per la Medicina d’Emergenza-Urgenza prosegue quindi il percorso di rafforzamento del sistema sanitario umbro attraverso procedure di reclutamento coordinate, capaci di ridurre i tempi di assunzione, favorire una programmazione condivisa e garantire alle aziende del territorio professionisti qualificati per assicurare servizi sempre più efficienti ai cittadini.

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