Medici aggrediti: i sindacati chiedono un incontro ai vertici di Usl2

Le necessità di contromisure

I medici chiederanno alla dirigenza della Usl 2 dei correttivi, in primo luogo per quanto riguarda il protocollo di accesso ai reparti. “Dovremo effettuare un serio lavoro di analisi per predisporre le contromisure – spiega il dottor Francesco Corea, segretario azienda Usl Umbria 2 di Cimo Umbria – i pazienti, d’altro canto, avranno bisogno di una soluzione che possa assisterli, perché non potrà essere il medico di turno ad effettuare il costumer care, ma bensì un’opzione terza che li assista“.