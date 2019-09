Medaglia di bronzo per Agnese Duranti, il plauso del Comune

Medaglia di bronzo per l’atleta spoletina Agnese Duranti nei mondiali di ginnastica ritmica a Baku in Azerbaigian. E per questo straordinario risultato sportivo conquistato dalla sportiva che fa parte della Nazionale, arriva il plauso dell’amministrazione comunale di Spoleto.

È il terza volta che Agnese Duranti sale sul podio del Mondiale di specialità. Nel suo curriculum figurano due ori (ottenuti nel Mondiale del 2017 e del 2018). Agnese Duranti ha vinto inoltre l’oro nel Campionato Europeo del 2018.

“Spoleto – viene evidenziato dal Comune – è onorata di avere una campionessa sportiva di così alto livello, un atleta di esemplare prestigio internazionale che dà lustro alla grande tradizione sportiva della città”.

