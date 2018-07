Maxitamponamento in galleria, traffico in tilt su E45 direzione Terni

Nella sera di oggi si è veirficato un incidente lungo la E45, direzione Terni, all’altezza della galleria di Collecapretto di San Gemini. Coinvolte nel sinistro sono rimaste 4 vetture che, per cause ancora al vaglio dell Polizia Stradale, sono entrate in collisione tra loro in un maxitamponamento.

Da quanto è stato possibile apprendere, non ci sarebbero feriti gravi, ma sul posto si sono portati diversi equipaggi del 118 per prestare le cure del caso alle persone che avevano bisogno di assistenza medica.

Anche i caschi rossi si sono portati dentro la galleria per mettere in sicurezza la zona e bonificare l’area; fortunatamente il loro intervento non è stato necessario per estrarre eventuali feriti dalle lamiere.

La corsia è stata chiusa diversi minuti, circostanza che ha determinato il formarsi di una coda chilometrica che ha mandato il traffico in tilt; soltanto da pochi attimi, è riuscita a defluire.

(foto archivio)

