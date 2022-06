Maturità, seconda prova con le tracce di indirizzo

Elaborato dalle singole commissioni, il secondo scritto vale fino a 10 punti per il voto finale in centesimi

Dopo l’elaborato di italiano con le 7 tracce ministeriali, questa mattina (giovedì) dalle 8,30 7.496 studenti umbri sono impegnati nella seconda prova scritta per l’esame di maturità, quella di indirizzo.

La seconda prova di quest’anno non è ministeriale, che ha indicato la materia caratterizzante in base all’indirizzo. Le tracce sono state poi elaborate dalle commissioni interne sulla base degli argomenti affrontati dalla singole classi durante l’anno. E in base all’indirizzo, è a disposizione un tempo variabile.