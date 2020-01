Maturità, ecco le materie esame di Stato | #MaturitàVentiVenti è hashtag su Instagram - Tuttoggi

Mercoledì 17 giugno alle 8 e 30 si svolgerà la prima prova dell’esame di Stato con il classico tema di italiano. Il giorno successivo è invece prevista la prova d’indirizzo (latino e greco per il classico, matematica e fisica per lo scientifico).

L’ex ministro Fioramonti aveva stabilito che tra le tracce della prima prova sarebbe tornata quella di storia, mentre all’orale non ci sarebbero più state le buste. Per l’inizio dell’orale i membri delle commissioni si avvarranno di spunti in relazione al documento del 15 maggio predisposto dai consigli di classe e in relazione agli argomenti svolti dagli alunni durante il corso di studi. Le prove Invalsi di marzo sono invece diventate obbligatorie per essere ammessi all’esame.

A scegliere le materie è stata il ministro Lucia Azzolina, che le ha svelate oggi (giovedì 30 gennaio) alle 14 sul profilo Instagram del ministero. #MaturitàVentiVenti è l’hashtag di riferimento che gli studenti possono utilizzare per seguire tutte le novità relative all’esame di stato.

“Ragazze e ragazzi, eccoci qui, oggi è il giorno in cui conoscerete esattamente le materie della seconda prova. So che le aspettavate con impazienza perché mi avete scritto in tantissimi. Voglio essere io personalmente a dirvi quali saranno alcune di queste materie, le altre le troverete sul sito del Ministero dell’Istruzione”. Così si apre il video del Ministro rivolto agli studenti.

“Per una volta voglio cominciare dai Professionali”, sottolinea Azzolina, che poi elenca le principali discipline. Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.

Per il Liceo scientifico, le materie saranno Matematica e Fisica. Per il Classico, Greco e Latino. Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, ci saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane.

“Per conoscere tutte le altre materie collegatevi con il nostro sito dove trovate anche le prime informazioni sulla prova orale”, prosegue il Ministro.

Quest’anno, infatti, non ci sarà, all’inizio del colloquio, il sorteggio fra tre buste, previsto invece lo scorso anno per dare avvio alla prova: “La vostra commissione – spiega Azzolina – predisporrà il materiale da cui far partire il vostro orale che valorizzerà al massimo il vostro percorso di studi”.

Il colloquio sarà pluridisciplinare. Ciascuna commissione predisporrà, come spiegato dal Ministro, i materiali di partenza da sottoporre agli studenti (potranno essere un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Il lavoro dei commissari si baserà su quanto studiato dai ‘maturandi’ nel loro percorso: farà fede il documento predisposto dai docenti di classe. Niente sorteggio fra le buste, dunque. Al momento dell’inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato, che rappresenterà, comunque, solo un momento di avvio del colloquio.

Studentesse e studenti, l’attesa è finita. Poco fa ho annunciato le materie della #MaturitàVentiVenti, per una volta ho voluto cominciare dai Professionali.Sul sito del Ministero dell’Istruzione potete trovare tutte le materie 👇 https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/ricerca.htmlQuesto è il video pubblicato nelle stories di Instagram del MIUR Social. Publiée par Lucia Azzolina sur Jeudi 30 janvier 2020

Il Ministero nei prossimi giorni pubblicherà ulteriori materiali, anche pensati per i canali social, per rispondere alle domande che gli studenti stanno ponendo alla Ministra, scrivendole su Facebook e Instagram.

Nel decreto pubblicato oggi sono individuate anche le materie affidate ai commissari esterni.