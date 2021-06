Maturità 2021, nominati presidenti di commissione | In Umbria la Maturità è attesa da 7444 studenti - Tuttoggi

Come lo scorso anno, anche per la Maturità 2021 le commissioni saranno composte da 6 docenti interni più il presidente di commissione esterno

Si avvicina la Maturità 2021 per 7444 studenti umbri, 5667 in provincia di Perugia e 1777 in provincia di Terni. Il 14 giugno, alle ore 8.30 si riuniranno dunque, in seduta plenaria, le 173 commissioni esami dell’Umbria.

Nominati i presidenti di commissione

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati sul sito del MIUR i nominativi dei presidenti di commissione che in Umbria saranno 173. Come lo scorso anno, anche per la Maturità 2021 le commissioni saranno composte da 6 docenti interni più il presidente di commissione esterno.

Obbligo di mascherine

Per i candidati e le commissioni ci sarà l’obbligo di mascherina che, secondo le linee guida del CTS, dovrebbero essere quelle chirurgiche. La distanza di sicurezza dovrà essere di due metri e il candidato potrà avere un solo acompagnatore.

‘Oralone’ e niente scritti in presenza

Nella giornata di ieri, lunedì 31 maggio, sono scaduti i termini per la presentazione dell’elaborato sulle materie di indirizzo che verrà corretto e valutato dalle commissioni; un lavoro basato sul percorso svolto da ciascuna studentessa e ciascuno studente. Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, l’esame consisterà in un colloquio che partirà proprio dalla discussione dell’elaborato realizzato.