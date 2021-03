Mattinata senz’acqua mercoledì in queste vie di Perugia

Umbra Acque annuncia l'interruzione del servizio dalle 9 alle 15 per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica

Mattinata senz’acqua, mercoledì, in diverse vie di Perugia. Umbra Acque comunica che, a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 09 alle 15 di mercoledì 17 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie:

Via Dottori da intersezione Via Trancanelli a intersezione Via Corcianese

Via Pizzoni

Via dell’Aranciotto

Via del Maraschino

Via del Caffè

Via dello Zucchero

Via del Cacao

Via delle Nocciole

Strada del Giglio

Strada della Torretta

Via Pievaiola tratto dal civico 207C al civico 207F.

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445