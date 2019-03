Matteo Renzi domani a Città di Castello, presenterà il suo ultimo libro

Matteo Renzi arriva a Città di Castello. L’ex presidente del Consiglio domani, sabato 9 marzo, alle ore 15, sarà all’ex Auditorium Sant’Antonio per presentare il suo nuovo libro, “Un’altra strada”, edito da Marsilio. A fare gli onori di casa la deputata tifernate Anna Ascani, che si è detta “molto felice” per l’arrivo dell’ex premier nella “sua” città.

“Un’altra strada per il nostro paese – ha dichiarato la giovane onorevole facendo riferimento al titolo del’opera – vuol dire no ai populismi e ai nazionalismi, vuol dire sì all’Europa, allo sviluppo, alla cultura. Vuol dire non arrendersi all’egemonia populista, che oggi pare forte e duratura, ma anzi rilanciare la sfida e combattere per le ragioni di un riformismo che ambisca ad andare sempre avanti”. Dopo la tappa tifernate Renzi, l’unica in Umbria del suo tour, Renzi andrà verso le Marche: alle 17.30 sarà a Macerata, alle 19.30 ad Ancona e alle 21.30 in provincia di Pesaro.

