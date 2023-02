Matrimonio senza foto causa neve, Maria e Settimio tornano in chiesa per uno scatto 67 anni dopo - Tuttoggi

Fra i ricordi e gli aneddoti del giorno delle nozze, ce n’è uno davvero singolare che ha segnato la vita di Maria e Settimio: in quella fredda mattina del febbraio 1956 la neve aveva sommerso Fraccano, piccola frazione tifernate al confine umbro-marchigiano, impedendo ad alcuni parenti e soprattutto al fotografo ufficiale – che avrebbe dovuto immortale lo scambio delle fedi nuziali alla presenza dell’allora parroco don Sante – di raggiungere il luogo della cerimonia.

Anche per gli sposi e i “temerari” al seguito fu davvero un’impresa arrivare a destinazione, raggiunta solo possibile grazie all’utilizzo di carrozze trainate da animali e volontari disposti a spalare la neve nei punti più critici. Alla fine comunque, infreddoliti ed emozionati, riuscirono ad approdare in chiesa e unirsi in matrimonio. Nessuna foto, però, di quei momenti ma solo ricordi da raccontare.

Ora a distanza di quasi 70 anni da quel momento – insieme alle tre figlie, Gabriela, Nadia e Giuseppina e dei quattro amati nipoti Emilia, Giulia, Chiara e Piergiorgio – Maria e Settimio avranno la possibilità di tornare in quella stessa chiesa di Fraccano, assistere alla messa celebrata dall’amico di famiglia don Giancarlo Lepri e scattare, pure a “colori” e in digitale, la foto mai avuta e magari anche un video da condividere sui social.