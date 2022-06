Matarazzo, chi è il nuovo dg del Perugia col compito di “attrarre soldi”

Il posto di Comotto preso da un giovane manager esperto nel marketing legato al calcio, ruolo già svolto anche a Benevento

Al posto di Gianluca Comotto, giocatore dal passato illustre (anche con la maglia del Grifo), Santopadre sceglie per il ruolo di direttore generale Attilio Matarazzo. Una figura dal curriculum completamente diverso. Il giovane dirigente sportivo arriva infatti dall’esperienza come responsabile del settore marketing e dell’area commerciale della Lega di Serie B. Manager incaricato di valorizzare e “attirare soldi”, dunque. Compito che aveva svolto in precedenza anche nel Benevento di Vigorito.

Matarazzo dovrà dunque rendere più appetibile il Perugia e le sue partite. Ai tifosi da richiamare allo stadio (ma questo dipenderà molto dalla squadra) e soprattutto agli sponsor che dovranno sostenere economicamente il Grifo. Avendo in cambio maggior coinvolgimento e occasioni di visibilità, non solo durante le partite.