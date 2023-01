MasterChef Italia, in onda il 19 gennaio l'esterna girata alla Cascata delle Marmore - Tuttoggi

Giovedì 19 gennaio andrà in onda la prova in esterna di MasterChef Italia alla Cascata delle Marmore: "Una grandissima emozione".

Giovedì 19 gennaio andrà in onda la prova in esterna di MasterChef Italia alla Cascata delle Marmore. Sarà visibile, a partire dalle 21.15, su Sky Uno, su Sky Go, e in streaming su NOW.

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, gli aspiranti chef si recheranno in Valnerina, a Terni, patria del ‘buon mangiare’ e terra ricca di storia, cultura, tradizioni. Le due brigate si sfideranno nella preparazione dei loro menù. I cuochi replicheranno i piatti più iconici del territorio e 35 commensali, ternani DOC, dovranno giudicare i concorrenti. Il tutto in una cornice straordinaria, offerta dalla Cascata artificiale più alta d’Europa.