Master in funzioni internazionali e cooperazione allo sviluppo con UnitelmaSapienza  - Tuttoggi.info

Un percorso disegnato per creare esperti nella cooperazione internazionale

All’interno dell’area Socio-Politica, il Master, nelle sue quattro aree disciplinari, analizza tutti gli aspetti che riguardano le tematiche del diritto internazionale, della tutela dei diritti umani e della cooperazione economica e sociale; questi temi vengono poi studiati all’interno di un contesto geopolitico con attenzione alle principali aree di crisi.

Il Master è rivolto ai giovani laureati in tutte le discipline, i quali hanno interesse ad operare nel settore della cooperazione internazionale, nelle Organizzazioni Internazionali o nelle Organizzazioni non governative. Il corso prevede una durata di 12 mesi per un totale di 1.500 ore complessive. Le lezioni inizieranno l’8 maggio 2023 con la partecipazione della Spring School Web Live Ambiente e Diritti Globali. Le lezioni si svolgeranno in modalità blended (on line e in presenza).