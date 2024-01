Master Cavalieri Quintana, al via la terza edizione

Il master punta ai giovani con preparazione tecnica di base da scuole affiliate FISE che vogliano specializzarsi nelle giostre antiche.

Riparte il “Master Cavalieri di Giostra” organizzato dall’Ente Giostra della Quintana di Foligno alla sua terza edizione. Il master si rivolge a giovani con un’adeguata preparazione tecnica di base conseguita in scuole affiliate FISE che vogliano specializzarsi nel settore delle giostre antiche. Il progetto è rivolto, inoltre, a fornire un’adeguata preparazione anche al personale delle scuderie rionali con riferimento alle più opportune tecniche di allenamento e di tutela del benessere del cavallo. Anche in questa edizione i giovani cavalieri saranno seguiti dal Conte Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo di equitazione ai Giochi di Seoul 1988 e di Atlanta 1996 e dall’ex cavaliere di Giostra Lorenzo Paci. Anche per questa edizione il Master si terrà presso il centro FISE di quest’ultimo a Foligno.

Come iscriversi

Sul sito dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno sono presenti i moduli per l’iscrizione al master e tutte le ulteriori informazione necessarie.