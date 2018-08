Massa Martana, venerdì concerto di Luciano Tarantino

Un viaggio itinerante nel tempo e nei luoghi di tutto il mondo. E’ così che si può definire il concerto per violoncello “Cello in the Universe. Concerto esplorativo per violoncello solo” di Luciano Tarantino, in programma venerdì 31 agosto, alle 21.15, al Chiostro della Pace di Massa Martana.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale del borgo, rientra nell’ambito della XIX edizione di Umbria Music Fest. L’ingresso è gratuito.

Luciano Tarantino, nato a Bari nel ’77, si diploma giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, affiancando contemporaneamente studi con i più grandi maestri violoncellisti come Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli hanno permesso a soli 20 anni, di qualificarsi in concorsi come primo violoncello in importanti orchestre sinfoniche e liriche come Rai di Torino, Santa Cecilia di Roma, Arturo Toscanini di Parma, Maggio Fiorentino, Arena di Verona, Radio di Lugano, etc. E’ stato diretto da importantissimi direttori d’orchestra come Lorin Maazel, Giuseppe Sinopoli, Frubeck Deburgos, Kirill Pretrenko, Eliau Inbal, Gianandrea Noseda, Walter Attanasi, JaffreyTate, e tanti altri.

Ha tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di Paris, Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, e ancora Pechino, Stoccolma, Madrid, Istanbul, Beirut, Seoul, Johannesburg, Dubrovnik etc. Ha registrato per emittenti televisive come Rai, Bbc, Tv France, Tv Japan, e inciso più di 20 cd, tra cui l’ultimo chiamato “Cello Encores” che lo ha visto protagonista della campagna nazionale crownfunding promossa da MusicRaiser.

Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del 1736.

Nelle scorse settimane si era già esibito in Umbria, ospite di Casa Menotti a Spoleto.

