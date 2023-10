Martello e manganello inneggiante al Duce in auto, denunciato 29enne - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri di Spoleto, anche a piedi in centro. Denunciati un giovane con un manganello ed un 23enne con uno scooter rubato

Viaggiava in auto con un martello ed un manganello con scritte inneggianti al Duce. Per questo un 29enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Spoleto. Durante i servizi di controllo del territorio, infatti, i militari dell’Arma hanno fermato un giovane lombardo ed hanno notato nel veicolo il martello ed il manganello: per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Sempre durante tali controlli, è stato denunciato 23enne, originario del Niger, senza fissa dimora, ritenuto verosimilmente responsabile del reato di ricettazione, in quanto sorpreso alla guida di un motociclo risultato rubato e denunciato dal proprietario pochi giorni fa. Il giovane africano, da ulteriori approfondimenti è risultato, inoltre, inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale, notificatogli un mese fa dall’autorità di pubblica sicurezza e per il quale si è proceduto al rinnovo del decreto di espulsione, interessando l’autorità prefettizia.

Durante il servizio si è proceduto, altresì, al rinvenimento nella disponibilità di un giovane ventenne del posto di circa 7 grammi di hashish, in due distinti involucri in cellophane. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore.

I controlli dell’Arma dei carabinieri spoletina sul territorio per contrastare i reati non hanno riguardato soltanto le strade. In campo, infatti, anche una pattuglia dei carabinieri a piedi per monitorare le vie del centro storico.