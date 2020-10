Sciopero proclamato da Orsa Autoferro Tpl per l’Umbria, martedì 6 ottobre. Il servizio Minimetrò sarà comunque garantito dalle ore 7:00 alle 17:00. Le navette, dunque, non saranno in funzione nel tardo pomeriggio.

Le scale mobili e l’ascensore inclinato, attigui alla stazione del Pincetto, invece, funzioneranno regolarmente dalle 7:00 alle 02:00.