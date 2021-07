Marta Bocci confermata presidente del Lions Club Perugia Centenario

La scelta del Direttivo | Ad affiancarla ci saranno sempre i due vicepresidenti, Maria Grazia Vagnetti e Carlo Palombi

L’avvocato Marta Bocci è stata riconfermata presidente del Lions Club Perugia Centenario per l’anno 2021/22. Ha deciso così il consiglio direttivo a causa della pandemia che non ha permesso lo svolgimento di tutte le attività ed i service previsti dal programma. Ad affiancarla ci saranno sempre i due vicepresidenti, Maria Grazia Vagnetti e Carlo Palombi.

Nel momento conviviale che si è tenuto a Le Tre Vaselle di Torgiano anche per festeggiare i quattro anni del Club, la presidente Bocci ha fatto il punto della situazione e si è tenuta la cerimonia per ufficializzare l’arrivo di tre nuovi soci Giovanna Bruschi, Tiziana Costantini e Monia Di Matteo. All’evento erano presenti anche il Governatore del Distretto 108 Quintino Mezzoprete, il segretario distrettuale Salvatore Iannì nonché del primo vicegovernatore Fabrizio Sciarretta.

I service del Lions Club Centenario Perugia

Nel corso del suo discorso Marta Bocci ha ricordato i service effettuati durante l’anno a partire dalla collaborazione con Umbria Crossing ed Aild per promuovere lo screening per la lotta al diabete. E poi ancora il service di Raccolta degli occhiali usati per destinarli alle popolazioni del terzo mondo (che ha visto la raccolta di circa 1330 occhiali e 20 paia di lenti); la donazione al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Perugia di 10 smart tv e relativi abbonamenti di Disney Channel; il Poster per la pace, il concorso annuale tra scolari da undici e tredici anni; l’assegnazione della borsa di studio in memoria del socio Corrado Costantini; la donazione di un defibrillatore al campo federale Figc Umbria di Prepo dove molti giovani ragazzi si allenano, nel ambito dell’evento “il calcio va a scuola… un calcio al covid” , il progetto “sosteniamo i nuovi poveri” in collaborazione con il Banco Alimentare che prevede un sostegno concreto a 52 famiglie del territorio (una per ogni socio del club); sostegno alle popolazioni in caso di emergenze, invio di 32 pacchi di abiti e materiali di prima necessità alle popolazioni terremotate della Croazia, service condiviso con il Lions Club Lenuci di Zagabria. A margine Bocci ha ricordato la collaborazione con i club dell’Umbria e di altre regioni per intensificare interclub, patti di amicizia e gemellaggi al fine di incentivare e rafforzare i legami di amicizia e di collaborazione tra i soci di club sia regionali che fuori regione. Rimandati, per ragioni di pandemia, i due gemellaggi con le città di Potsdam e Seattle.