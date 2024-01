Marsciano, presidio per chiedere il raddoppio dell’uscita sulla E45 | Foto - Tuttoggi.info

Per Michele Moretti, candidato sindaco del centrosinistra, "il raddoppio è indispensabile per un regolato accesso di merci e cittadini"

Un presidio per chiedere il raddoppio dell’uscita sulla E45. A organizzarlo Michele Moretti, candidato sindaco del centrosinistra, lunedì 29 gennaio, proprio nei pressi dell’uscita che collega la E45 a Marsciano

“Lo sviluppo – spiega – non può mettere a repentaglio la sicurezza stradale e la viabilità di un territorio. Per questo chiediamo che lo svincolo all’altezza dell’uscita per Marsciano venga raddoppiato. Quella che, dati alla mano, è l’uscita più transitata della E45 da Perugia e Terni, non può sopportare che si aggiunga un enorme traffico di mezzi pesanti. La messa in sicurezza della viabilità è la nostra priorità per garantire a Marsciano un regolato accesso di merci e cittadini. Il raddoppio dello svincolo è indispensabile”.

Tra coloro che erano presenti anche la deputata Elisabetta Piccolotti. “Davanti all’imminente carico di traffico – aggiunge Moretti – che aumenterà la circolazione di mezzi pesanti, derivante dalla realizzazione di una piattaforma logistica di importanti dimensioni e il continuo sviluppo della nostra area industriale, impone con forza la necessità di affrontare la questione della viabilità dello svincolo della E45 Marsciano-Collepepe e della diretta del Cerro. Area, tra l’altro, vittima di ricorrenti allagamenti causati dall’uscita dagli argini dei fiumi Tevere e Nestore”. “Va anche detto – sottolinea il candidato sindaco del centrosinistra – che il citato svincolo è l’uscita principale che collega Marsciano, e altri comuni, alla E45”.