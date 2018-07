Marsciano, mercoledì si inaugura il primo Digipass dell’Umbria

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e l’assessore all’Agenda digitale e all’Innovazione, Antonio Bartolini, interverranno all’inaugurazione del primo DigiPASS dell’Umbria in programma a Marsciano mercoledì 25 luglio, alle 11, nella Sala Aldo Capitini del Municipio. Si tratta di uno spazio pubblico aperto, ad accesso libero, in cui poter trovare delle figure in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali. L’iniziativa – che oltre Marsciano coinvolge i Comuni di Todi, Fratta Todina, San Venanzo, Massa Martana, Deruta e Monte Castello di Vibio – si inserisce in un progetto regionale finanziato con i fondi del POR FESR 2014-2020 che vedrà, entro il 2019, l’apertura di altri 11 DigiPASS in tutto il territorio regionale.

All’incontro saranno presenti il sindaco di Marsciano, Alfio Todini, gli amministratori dei 7 Comuni coinvolti nel progetto, i responsabili di Umbria Digitale, partner tecnologico del DigiPASS Media Valle del Tevere, le associazioni del territorio.

