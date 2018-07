Marsciano, il Pd incontra i cittadini per definire politiche di sviluppo locali

Sarà a Marsciano la nuova tappa del ciclo di incontri promosso sul territorio dal Partito democratico per riflettere sulle politiche da adottare per lo sviluppo della Media Valle del Tevere e per individuare gli strumenti comunitari necessari ad attivare e sostenere un programma integrato dell’area. All’iniziativa, che si terrà mercoledì 18 luglio alle 18, al parco Verde di Ammeto in via Francesco Maria Ferri, interverrà anche la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.

“Quello che stiamo portando avanti – commentano dal Pd dei territori della Media Valle del Tevere e della Valle del Puglia – è un percorso dal basso per arrivare alla definizione di un accordo di programma tra istituzioni regionali, enti locali, forze economiche e sociali a sostegno del sistema economico, sociale e produttivo del territorio. Invitiamo, perciò, a partecipare gli amministratori, le forze sociali, le associazioni, le imprese e la cittadinanza”.

Stampa