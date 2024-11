Marsciano, il 23 novembre "La vocazione degli spazi" - Tuttoggi.info

Il 23 novembre 2024 alle ore 10.30, verrà inaugurato il nuovo allestimento della Sala Eduardo De Filippo di Marsciano, al termine dei lavori ad opera del Comune di Marsciano. In tale occasione di terrà l’incontro pubblico “La vocazione degli spazi” a cura di Isola di Confine, che dal 2007 svolge gran parte delle proprie attività nella Sala e ne ha curato la messa a norma come sala di pubblico spettacolo nel 2016.

«La Sala Eduardo De Filippo, è l’ambiente in cui è cresciuto il nostro fare comunità. Una palestra che è diventata teatro, una sala polivalente che ospita spettacoli, laboratori, attività educative. Uno spazio-limite tra scuola e città. Su questo limite si è sviluppata la nostra azione, da questo limite abbiamo visto crescere generazioni che ancora oggi sono con noi in cerca di quella vocazione che ci fa essere cittadini-artisti, inventori dei luoghi che abitiamo. La giornata vuole dare spazio, vuole dare voce a coloro che nel solco della propria esperienza, abitano gli spazi e sanno “rimescolare le carte” attraverso la creatività.» Valerio Apice e Giulia Castellani – Isola di Confine.

«Sono stato testimone della crescita e sviluppo professionale, didattico e intercomunale che il Teatro Laboratorio Isola di Confine ha messo in moto partendo dalla sala De Filippo di cui è stato il promotore. L’avete trasformata in catalizzatore di attività del corpo, della mente e dell’immaginazione dei bambini e dei genitori di Marsciano. Siete un esempio tangibile e commensurabile del ruolo che il teatro può svolgere nella scuola e nell’incontro tra diverse generazioni e con personalità e teatri prossimi e lontani.» (Eugenio Barba)

«Il nostro –intendo delle Albe e di Valerio e Giulia e dei mille bambini con cui si fanno luogo a Marsciano, e di tutti gli altri, i maestri che ci hanno nutrito e i colleghi che corrono sulla pista parallela – il nostro rivolgerci ai “molti” è un’invocazione: un experimentum mundi, perché il mondo cambi, perché la smetta di servire sempre gli stessi mummificati tiranni, perché il nostro cuore si liberi. E non domani, o in avvenire, ma qui e ora». (Marco Martinelli)

INTERVENGONO:- Sindaco Michele Moretti – Comune di Marsciano- Assessori Chiara Tomassoni e Michele Capoccia – Comune di Marsciano – Rita Passerini – Regione Umbria – Fabio Rustici – Dirigente Scolastico Dir.Did. Primo Circolo – Sergio Guarente – Dirigente Scolastico – Teatro Tascabile di Bergamo (in collegamento)- Teatro Ippocampo – Lugnano in Teverina

PERFORMANCE TEATRALE a cura degli Allievi Isola di Confine

SALUTI IN VIDEO – Eugenio Barba e Julia Varley – Odin Teatret – Marco Martinelli – Teatro delle Albe – Sarah Sartori, Paola Piizzi e Walter Valeri – Museo della Maschera Sartori – Mario Barzaghi, Rosalba Genovese, Maria Rita- Simone – Teatro dell’Albero- Lino Musella – Stefania Finauro – Dirigente Scolastico- Coordinano Valerio Apice e Giulia Castellani.

Luogo: Sala Edoardo de Filippo , Via fratelli ceci, MARSCIANO, PERUGIA, UMBRIA

Data Inizio: 23/11/2024

Data Fine: 23/11/2024

Ora: 10:30

Artista: Isola di confine

Prezzo: 0.00