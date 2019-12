Marsciano, firmata convenzione tra comuni Media Valle Tevere-Diocesi - Tuttoggi

La Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, con il Comune capofila Marsciano rappresentato dal Sindaco Francesca Mele, e le Diocesi di Perugia e Orvieto-Todi, rappresentate rispettivamente da don Riccardo Pascolini e don Riccardo Ceccobelli hanno firmato, giovedì 5 dicembre 2019, una convenzione per la realizzazione di progetti e attività così come previsti dalla legge regionale n. 11/2015 “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”.

Tale convenzione, dalla durata triennale, riconosce la possibilità di inserire nella programmazione sociale del territorio i progetti sviluppati con gli oratori e concernenti le seguenti attività:

rimozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;

realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

Le risorse destinate al finanziamento delle varie progettualità attivate sono quelle che la regione Umbria metterà a disposizione per tale finalità al Comune di Marsciano il quale la ripartirà in parti uguali tra le due Diocesi. Queste ultime, dal canto loro si impegnano a vincolare l’uso delle risorse ai progetti presentati dalle parrocchie la cui attività oratoriale insiste sui territori di competenza, con il parere favorevole della Zona sociale interessata e approvati dalla Diocesi stessa a cui spetta anche l’onere della rendicontazione al Comune capofila delle attività realizzate e delle somme spese. Voce in capitolo l’avrà anche l’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, che fornisce il suo parere sui progetti presentati dalle Diocesi e sostiene una armonizzazione dei programmi del territorio diretto all’area infanzia, adolescenza e giovani.