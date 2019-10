Marsciano, ecco i vincitori del Premio “Sandro Pertini” 2019

Vincenzo Millucci, docente di astrofisica presso l’università di Siena; Imola Innocenti, insegnante di lettere; Augusto Fagioli, insegnante di lingua francese; Nando Bonomi, operatore socio sanitario e amministratore pubblico; Franco Baccaille e Bruno Mirabasso, imprenditori; Friday Aibangbee, agronomo.

Sono loro i cittadini marscianesi che hanno ricevuto il Premio Sandro Pertini 2019. Promosso dall’omonimo circolo culturale, il riconoscimento si rivolge a personalità locali che si sono distinte per laboriosità e attività meritorie in ambito lavorativo come anche culturale, scientifico, artistico e sportivo, e che sono esempi di solidarietà sociale e filantropica.

Persone che, come sottolinea il sindaco Francesca Mele, “hanno testimoniato sia nella loro attività professionale che nella loro dimensione pubblica e privata, l’impegno sociale, l’amore per la patria e i valori di onestà, coerenza e altruismo che hanno sempre animato il presidente Pertini”. A tutti loro, e ai promotori del premio, il grazie e i complimenti di tutta l’amministrazione comunale.

