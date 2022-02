Marsciano, dal 28 febbraio ripartono gli incontri con i cittadini - Tuttoggi

Incontri del Comune di Marsciano con i cittadini, dopo lo stop imposto dalla pandemia si riparte da lunedì 28 febbraio dal quartiere di Via Larga

Riprendono gli incontri con i cittadini che il Comune di Marsciano aveva programmato a partire da ottobre 2021 e che a gennaio 2022 erano stati interrotti a causa della pandemia, con gli ultimi 4 appuntamenti rimandati a data da destinarsi.

Ora si riparte da lunedì 28 febbraio dal quartiere di Via Larga, dove l’incontro è programmato alle ore 21.00 presso la sede dell’associazione Pro-verde. Nei successivi lunedì toccherà rispettivamente a San Biagio della Valle, San Valentino della Collina e Papiano con cui si chiude un ciclo di 12 incontri il cui obiettivo è ascoltare cittadini e associazioni per avere un quadro puntuale e aggiornato delle istanze e delle problematiche presenti nelle varie aree del territorio. Allo stesso tempo questi appuntamenti sono l’occasione per l’Ente di presentare alla comunità le azioni di governo che l’amministrazione comunale sta già mettendo, o che metterà, in atto.

L’amministrazione interverrà in ognuno degli incontri in programma con il sindaco Francesca Mele, il vicesindaco Andrea Pilati e con altri rappresentanti tra assessori e consiglieri comunali.

Il calendario dei 4 incontri

Questo il calendario degli incontri, salvo modifiche che dovessero nel tempo intervenire e che saranno prontamente comunicate. Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21.00. L’accesso agli spazi avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Lunedì 28 febbraio – quartiere VIA LARGA (MARSCIANO)

Presso sede Associazione Pro-verde Via Larga, via Ascenso Riccieri, Marsciano

Lunedì 7 marzo – SAN BIAGIO DELLA VALLE, CASTIGLIONE DELLA VALLE

Presso sede Pro-loco San Biagio della Valle, via IV Novembre, San Biagio della Valle

Lunedì 14 marzo – SAN VALENTINO DELLA COLLINA, OLMETO, CASTELLO DELLE FORME

Presso sede associazione Pro-loco San Valentino, piazza Arcobaleno 1, San Valentino della Collina

Lunedì 21 marzo – PAPIANO, PAPIANO STAZIONE

Presso sede associazione Parco Papiano, via Vittorio Veneto, Papiano