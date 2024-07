Marito violento distrugge auto della moglie con spranga di ferro: arrestato - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Narni Scalo, in collaborazione con personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amelia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino italiano di origini marocchine, 49enne, gravato da precedenti, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento a moglie e figli.

Ex marito violento con spranga di ferro distrugge auto della moglie

L’uomo, nei cui confronti erano state emesse le misure precautelari dal G.I.P. del Tribunale di Terni il 15 luglio per il reato di maltrattamenti, lo scorso sabato 27 luglio, di prima mattina, si era presentato sotto l’abitazione della famiglia e, armato di una spranga in ferro, aveva danneggiato una finestra della casa e l’autovettura della moglie, parcheggiata sotto lo stabile, provocando ingenti danni alla carrozzeria e la rottura dei finestrini.

Arresto in carcere

All’arrivo della pattuglia del Pronto Intervento, a seguito della segnalazione inoltrata al 112 da alcuni vicini che avevano assistito alla scena, il 49enne, trovato a torso nudo e sporco di sangue poiché feritosi con i vetri mandati in frantumi, ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo, dopo le prime cure dei sanitari del 118, è stato tratto in arresto per la violazione delle misure precautelari in atto e deferito in s.l. per porto abusivo di strumenti atti ad offendere: nel corso dell’udienza per direttissima, svoltasi nel pomeriggio di ieri, 30 luglio, il Giudice, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Terni.