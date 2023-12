Mariani, doppia bocciatura. Incognita su 'coalizione progressista'

Doppia bocciatura, da parte dei Cinque stelle di Foligno, sul candidato proposto dal Partito democratico al tavolo della coalizione.

Doppia bocciatura, da parte dei Cinque stelle di Foligno, sul candidato proposto dal Partito democratico al tavolo della coalizione, in vista delle elezioni del giugno prossimo. L’avvocato Marco Mariani, in quanto ex amministratore della città nel decennio ’80 – ’90, non ha incontrato il favore dei Cinque stelle, che lo hanno bocciato in due assemblee del gruppo territoriale. Due assemblee durante le quali i Pentastellati hanno ribadito la propria contrarietà al noto professionista in quanto non corrispondente ai criteri secondo i quali andavano esclusi tutti coloro i quali avevano

Il dossier Foligno

Ora i giochi sono tutti aperti. In serata era previsto un tavolo della coalizione ma non è detto che la riunione si svolgerà. Di certo il dossier Foligno diventa una questione che scotta sul tavolo del centrosinistra regionale, che si sta preparando alle prossime Regionali.