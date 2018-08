Maria Rosaria Omaggio legge “Il Flauto Magico”, incontro confermato alla Sala Frau

share

Torna per il secondo anno consecutivo “Note Lettere” la rassegna di recital, promossa dal Comune di Spoleto, dalle Biblioteche Comunali “Carducci e “Carandente” e dal Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, con la collaborazione di Andrea Tomasini, all’insegna di musica, opera e letteratura, per promuovere in modo diffuso sul territorio letteratura e musica, a beneficio dei cittadini e degli ospiti della città di Spoleto e delle sue periferie.

Inserita nel programma di “Le quattro stagioni – Spoleto d’estate”, l’edizione 2018 prevede tre appuntamenti, il primo dei quali si tiene giovedì 23 agosto, ore 18,15, alla Sala Frau con “Il Flauto magico” letto da Maria Rosaria Omaggio. I Cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ‘A. Belli’ sono Zdislava Bockova, Emanuel Bussaglia, Giordano Farina, Alessandro Fiocchetti, Miryam Marcone, Susanna Wolff. Al pianoforte Andrea Barbato e Azzurra Romano. Programmazione musicale Mariachiara Grilli.

Maria Rosaria Omaggio è un’attrice italiana, che lavora attivamente anche all’estero, divenuta popolare giovanissima attraverso il piccolo e il grande schermo, non tralasciando il teatro. Da anni firma testi e regia, è autore SIAE dal 1981. Considerata dalla stampa internazionale l’interprete ideale di Oriana Fallaci, per il film “Walesa, l’uomo della speranza” del premio Oscar polacco Andrzej Wajda, riceve il premio Pasinetti alla Mostra del cinema di Venezia l’Arechi d’oro e il premio Oriana Fallaci. Continua a darle voce nell’audiolibro Audible-Rizzoli-Mondadori “La rabbia e l’orgoglio” e in teatro col suo spettacolo “Le parole di Oriana – omaggio a Fallaci in concerto”, una sorta di conferenza su musica con al pianoforte Cristiana Pegoraro. Tra i suoi film più popolari, dopo il debutto con Roma a mano armata e Squadra antiscippo al fianco di Tomas Milian, ricordiamo Culo e camicia di Festa Campanile, Era una notte buia e tempestosa di Alessandro Benvenuti, II Generale di Luigi Magni e To Rome with love di Woody Allen. Tra i successi televisivi: A fari spenti nella notte di Anna Negri, Donne di mafia di Giuseppe Ferrara, Edera e Passioni per la regia di Fabrizio Costa e quest’inverno andrà in onda anche in Italia La sonata del silenzio, l’ultima serie girata in Spagna. Ha interpretato 32 film per il cinema, circa 40 serie televisive, 60 spettacoli teatrali, 20 programmi radiofonici, pubblicato 6 dischi e 7 libri, ha girato vari documentari e ha ricevuto 45 premi nazionali e internazionali. La sua ultima pubblicazione è “Il linguaggio di cristalli, gemme e metalli”, un saggio di 336 pagine con 190 foto, pubblicato a maggio 2018 da Edizioni Mediterranee. Con il cortometraggio “Hey You!”, da lei scritto, diretto e interpretato con musiche della PFM – Premiata Forneria Marconi, presentato in anteprima al Giffoni Film Festival, ha vinto il Premio della Giuria alla IX edizione del Festival Internazionale Film Corto “Tulipani di Seta Nera 2016” in collaborazione con RAI Cinema e miglior regia e migliore colonna sonora al Festival Popoli e Religioni di Terni 2016. Nella stagione 2017-18 firma la regia de “Il fronte delle donne” con Lucilla Galeazzi e levocidoro, spettacolo sulla trasformazione femminile durante la I guerra mondiale, in cui interpreta pagine da “Parla una donna” di Matilde Serao. Tra le sue regie teatrali vanno citati anche: “Chiamalavita” da opere e canzoni di Italo Calvino, per 10 anni in tour e approdato anche nell’auditorium delle Nazioni Unite a New York e “Il balcone di Golda”, miglior regia e allestimento premio Volterra teatro 2012. Per il Narnia Festival ha messo in scena “Le nozze di Figaro” di Mozart e “Suor Angelica-Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini con l’International Vocal Arts di New York – Leone d’argento Narnia Festival 2017. Per il suo impegno nel sociale è dal 2005 Goodwill Ambassador UNICEF. www.mariarosariaomaggio.it / .com

I prossimi appuntamenti sono mercoledì 29 agosto alle Casette con Duchesse e Regine (ore 21) e venerdì 31 agosto (ore 21) all’anfiteatro del Centro Civico di San Nicolò con il Don Giovanni.

