Marco Bocci sexy sul web, muscoli e ironia

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Tanti like, soprattutto di donne che ammirano il fisico palestrato di Marco Bocci, che a torso nudo, di spalle, raccoglie con un aspiratore le foglie dall’erba sintetica del prato di casa sua. A fotografarlo, ed a postare la foto sui social, l’innamoratissima moglie Laura Chiatti. Con questo commento: “La vera vita di un sex symbol. Lui riesce ad essere sexy anche con l’aspirafoglie”.

E giù, migliaia di visualizzazioni e commenti per la coppia più gossip di Perugia. Oltre ai commenti sognanti, però, ce ne sono anche diversi ironici, da parte di chi, evidentemente, nella foto ha osservato anche altro rispetto ai muscoli di Marco Bocci. Come il consigliere comunale Tommaso Bori, che si rivolge all’illustre concittadina così: “Cara Laura Chiatti, sulla vita da sex symbol non c’è partita, ma sull’aspirafoglie un paio di dritte gliele posso dare: la prima è di attaccare la spina alla presa e non lasciarla a penzoloni; una volta acceso la seconda è d mettere la busta per raccogliere ste foglie sennò è dura. Rimango sempre a disposizione per un corso accelerato”.

E un altro concittadino, che oltre ad essere esperto di web e social evidentemente lo è anche di giardinaggio (almeno più di Marco Bocci) aggiunge: “Direi che anche la presenza delle foglie, generalmente, aiuta”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa