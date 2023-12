Marcia della pace, cambia la viabilità ad Assisi e Santa Maria: le modifiche - Tuttoggi.info

Domenica 10 dicembre si svolgerà la marcia della pace e della fraternità, con partenza alle 14.30 da Santa Maria degli Angeli, per cui si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

DIVIETO DI SOSTA E ZONA RIMOZIONE (Santa Maria degli Angeli) per tutti i veicoli dalle ore 10 alle ore 17 di domenica in piazza Garibaldi, piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia.

Stesso provvedimento ad Assisi in Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Borgo San Pietro (tratto sino a civico n.38), Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 14 (e comunque secondo le necessità e fino al termine della marcia) in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia (tratto da Via Los Angeles a Via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari) a Santa Maria degli Angeli.

Per quanto riguarda Assisi, per la Marcia della pace il divieto vigerà in Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Via Vittorio Emanuele II (tratto da Viale Marconi a Via Padre Giorgi), Piazza Giovanni Paolo II, Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti.

DIVIETO DI ACCESSO per tutti i veicoli (eccetto autorizzati) dalle ore 14 e comunque sino al termine della marcia in Via Maratona da Via Tescio, Via Ospedale delle Pareti da Bastia Umbra (ponte sul Tescio), Via Insula Romana da Via Ospedale delle Pareti, Via Francesca da Via di Valecchie (direzione ovest), Via Vittorio Emanuele II da Via Petrosa (senso discendente), Via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con Via San Vetturino (la viabilità per l’Ospedale di Assisi sarà garantita da Via Campiglione, Via San Giovanni, Via dell’Isola attraversamento vigilato di Via Patrono D’Italia, Via Francesca), Piazza Dante Alighieri da Via D’annunzio, Via D’Annunzio da ViaSanta Maria Maddalena, Via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione Via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in Via Patrono d’Italia.