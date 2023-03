Marchio De.Co. per lanciare i prodotti del ternano: “Strumento importante”

La Commissione

“Oggi – ha sottolineato l’assessore al Commercio Stefano Fatale – presentiamo la nuova Commissione formata da professionisti del settore, che hanno deciso di collaborare al progetto e hanno già iniziato a lavorare con Carlo Ghista per Confesercenti, Stefano Severi per Confcommercio, Francesco Favorito per CNA e Ronny Albucci per Confartigianato”.

La commissione, nello specifico, avrà il compito di esaminare le proposte di riconoscimento De.Co. per i prodotti segnalati, secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla delibera, oppure procedere d’ufficio all’attribuzione del marchio De.Co., secondo il proprio orientamento.

De.Co. alla ciriola ternana

Attraverso l’attribuzione del Comune di Terni – contraddistinta dal logo – sarà possibile certificare un prodotto, dichiararne l’originale provenienza o le modalità di produzione. Per il momento la Commissione ha già attribuito il De.Co. alla ciriola ternana, piatto locale legato alla storia della città.