Manutenzione strade, lavori a San Rocco e via Capponi - Tuttoggi

Salvati: "Stiamo cercando di dare delle risposte alle criticità, seppur graduali"

Manutenzione delle strade in due diverse zone di Terni a partire da domani, lunedì 2 agosto.

Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati: “Continuano anche ad agosto gli interventi di manutenzione dei manti stradali in diverse zone della città. Siamo consapevoli delle molte criticità esistenti e proprio per questo stiamo cercando di dare delle risposte seppur graduali, operando però in maniera sistematica, seguendo il piano quinquennale che è stato redatto proprio sulla base delle segnalazioni e delle principali emergenze, in rapporto ai finanziamenti che abbiamo a disposizione”.

Manutenzione strade, intervento in via San Rocco

In particolare da lunedì 2 agosto inizieranno i lavori di riasfaltatura e di manutenzione su alcune strade strategiche per la viabilità. La prima è strada di san Rocco che collega l’ampia zona residenziale e rurale sub-urbana della città con il territorio comunale di Stroncone: gli interventi riguarderanno il tratto dal confine comunale all’incrocio con via Turati/Merlino di FIlippo.

Intervento lungo la Marattana

L’altro intervento inizierà, sempre da lunedì 2 agosto su via Capponi, lungo la Marattana, l’arteria a servizio dalla zona produttiva Maratta/Sabbione. In questo caso gli interventi si concentreranno nel recupero funzionale della corsia esterna della semicarreggiata Nord, in direzione di Narni, dove saranno sistemati i dissesti e eliminate le buche, pericolose per la circolazione.

I lavori andranno avanti per tutta la settimana per poi essere sospesi nelle due settimane a cavallo del Ferragosto. Il traffico veicolare sarà comunque consentito pur in presenza dei cantieri anche se con alcune limitazioni.