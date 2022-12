Manutenzione stradale e decoro urbano: "A Collestatte e Torre Orsina un lontano ricordo" - Tuttoggi

Fiumi di acqua per le strade e sassi sulle banchine

“Gli sfogatoi sono chiusi ormai da anni sui bordi stradali, producendo fiumi di acqua e terra che scorrono per le strade. I residenti, dopo la pioggia, sono costretti a spalare le strade comunali e i tombini di scolo tappati. Sassi dappertutto sulle banchine”.

“Collestatte e frazioni devono essere per forza abbandonate per scelta politica?”

“Aspettiamo qualche tragedia per intervenire?”

“Lo stesso vale per il decoro urbano delle piazze: a Collestatte, piazza Principe degli Apostoli, la piazza dell’antico Comune, della Chiesa e del Campanile, presenta buche larghissime, ciottoli saltati per i divieti che non sono fatti rispettare dall’Amministrazione comunale, ponendo problemi di sicurezza per le persone a piedi; a Torre Orsina siamo con le buche in piazza San Rocco, la piazza di ingresso al borgo”.

“Sempre a Torre Orsina, il movimento franoso in strada dei Mandrilli, segnalato da anni alle autorità, sta pericolosamente scivolando verso la frazione di strada della Palombara. Aspettiamo qualche tragedia prima di intervenire?”